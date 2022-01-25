Meteoroloji son tahminleri paylaştı: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

İstanbul'da hayatı durduran yoğun kar yağışının ne kadar süreceği açıklandı.

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ise ''Kar yağışı ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Son hava durumu tahminlerine göre, kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekliyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek.

Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.

Kent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerine yağmura bırakacak.

CUMADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTIYOR

Bu arada Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağını açıkladı.

KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz" dedi.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da don ve buzlanma beklendiğini ancak bugün gündüz saatlerinde kar görülmeyeceğini aktardı. Şen, kar yağışının akşam 20.00 21.00 saatlerinde görüleceğini ifade etti.

Şen ayrıca trafiğe araçlarıyla çıkanlar için, ''Bu akşam tekrar aynı şeyi göze alanları ben hayretle karşılıyorum. Dün akşam araçlara baktım, yüzde 70'inde kar lastiği yoktu, kış lastiği de yoktu. Bu şekilde trafiğe çıkmışlardı. Umarım bugün böyle bir hataya düşmez kimse'' dedi.

Prof. Dr. Şen, İstanbul'un batısındaki dün görülen yoğun kar yağışının bu sabah sakinlediğini, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışının yaşanmayacağını akşam saatlerinde karın tekrar yağacağını ama dünkü yoğunluğun görülmeyeceğini söyledi.

KARADENİZ DE ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen öte yandan, İç Ege, İç anadolu, Karadeniz de kuvvetli olmasa da kar yağışının görüleceğini ve çığ tehlikesi olabileceğine dikkat çekti.

Bugün Orta ve doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde KKY iç kesimlerinde kar yağışının yoğun göründüğünü, yağışın öğlen saatlerinden itibaren Konya Karaman da kuvvetleneceğini bildirdi.

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