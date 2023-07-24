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Meteoroloji tarih verdi! Aşırı sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! Aşırı sıcaklar geri dönüyor
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Meteoroloji, Çarşamba ve Perşembe günü sıcaklıkların 2 ila 6 derece artacağını belirterek uyarıda bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede Çarşamba ve Perşembe gününde itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

Uyarıda, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmalarının gerektiği kaydedildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

İHA

Etiketler meteoroloji sıcak hava hava durumu
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