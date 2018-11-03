Meteoroloji tarih verdi ! Şemsiyeleri hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ekim Pazar, 5 Ekim Pazartesi ve 6 Ekim Salı günlerinde yurdun güneydoğu kesiminden girecek olan yağış yüklü bulutlar için bölgeye uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR AZALIYOR

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE RÜZGAR

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in doğusunda yarın yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi 7 (60 km/sa), Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın kuzeyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Kuzey Ege’nin kuzeyi 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) batısında yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece doğusunda 2,5m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.