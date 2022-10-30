Meteoroloji uyardı: 9 ili etkileyecek...
Dönem dönem ülkemize gelen ve etkili olan şehirlerde, başta araçların üstü olmak üzere her yerin kahverengiye bürünmesine, çamurla kaplanmasına yol açan toz taşınımı ile ilgili Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi.
Belirli dönemlerde Suriye'den gelen toz taşınımı ülkemizdeki çeşitli şehirlerde etkili oluyor. Etkili olduğu dönemde çamur şeklinde yağışlara yol açabilen bu doğa olayı nedeniyle, başta araçların üstü olmak üzere kentlerin genelinin kahverengiye büründüğü görülebiliyor. Suriye kaynaklı toz taşınımına ilişkin Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Uyarı, ülkemizdeki 9 ili kapsıyor. İşte detaylar...
TOZ TAŞINIMI BEKLENEN O İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞLAR
Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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