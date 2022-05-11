  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji uyardı: 9 ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 9 ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 9 ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son hava tahmini açıklamalarına göre 9 ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
16 yaşındaki öğrencisine aşık olan beden eğitimi öğretmeninin sırrı çözülemiyor
Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama
Bilim insanları açıkladı: İşte dünyayı bekleyen korkunç tehlike!
MEB'ten Suriyeliler için 5 yıldızlı otelde 5 günlük hamle
Ece Seçkin'in annesi kızına benzerliği ile dikkat çekti
Gonca Vuslateri'nden olay itiraf: Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım
Anneliğe geçiş kutlaması: Demet Evgar karnına kına yaktı
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak...
Cumhurbaşkanlığı'nda şoke eden hırsızlık! Anahtarlarıyla çalmışlar