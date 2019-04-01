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  3. 01 Nisan 2019 15:54

Meteoroloji uyardı ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını açıkladı.

Meteoroloji uyardı ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Marmarave Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Tokat çevrelerinde yarın yağış görülecek. 

Yağışların genellikle sağanak, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur öngörülüyor. 

Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur beklenirken, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

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AA

fırtına , marmara , meteoroloji , türkiye
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