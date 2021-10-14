Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor!

İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Kütahya ve Uşak çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR VE AYDIN'DA ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Edirne ve Çanakkale ile yarın öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yarın Aydın için yapılan uyarıda, gök gürültülü sağanak yağışla metrekareye 51-110 kg arası yağış beklendiği belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzlukların yaşanabileceği hatırlatılmıştı. Meteoroloji’nin bu uyarısını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, yağmurun ve rüzgarın etkisini daha şiddetli göstereceği belirtilen özellikle Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Aydın genelinde tedbir almaya başladı.

Olası olumsuzluklara karşı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri teyakkuza geçti.

Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların her türlü ihtiyaçlarında ve yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi’nin 444 40 09 numaralı telefonunu arayabilecekleri duyuruldu.