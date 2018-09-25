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  3. 25 Eylül 2018 23:31

Meteoroloji uyardı ! Çok şiddetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı ! Çok şiddetli geliyor...
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Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin  kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden  itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80  kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli  fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi  beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi  ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle yarın  Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 13.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye  saat 10.00, 16.00 ve 21.00'de yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal  edildi.

Öte yandan Bozcaada-Geyikli arasında saat 22.00'de yapılması planlanan  sefer yapılamadı, 24.00'de yapılması planlanan sefer ise geçici olarak  durduruldu. 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ  yetkilileri, seferlerin fırtınanın dinmesinin ardından yeniden yapılacağını  bildirdi.

İZMİR'DE DENİZ ULAŞIMINA OLUMSUZ HAVA ENGELİ

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz  seferleri iptal edildi.  

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 18.00  Konak-Güzelbahçe, 19.30 Güzelbahçe-Konak- Karşıyaka ve 26 Eylül tarihli  Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Perşembe akşamına kadar etkili olması beklenen rüzgarın hızının 33  deniz miline ulaştığı belirtilen açıklamada, yolcuların emniyeti için hava  koşulları normale dönünceye kadar Güzelbahçe seferlerinin yapılamayacağı  kaydedildi.

AA

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