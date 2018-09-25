Meteoroloji uyardı ! Çok şiddetli geliyor...

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor



Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 13.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00'de yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada-Geyikli arasında saat 22.00'de yapılması planlanan sefer yapılamadı, 24.00'de yapılması planlanan sefer ise geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın dinmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

İZMİR'DE DENİZ ULAŞIMINA OLUMSUZ HAVA ENGELİ

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 18.00 Konak-Güzelbahçe, 19.30 Güzelbahçe-Konak- Karşıyaka ve 26 Eylül tarihli Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Perşembe akşamına kadar etkili olması beklenen rüzgarın hızının 33 deniz miline ulaştığı belirtilen açıklamada, yolcuların emniyeti için hava koşulları normale dönünceye kadar Güzelbahçe seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.