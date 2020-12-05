Meteoroloji uyardı: Fena vuracak! Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















