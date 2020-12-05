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  3. 05 Aralık 2020 11:24

Meteoroloji uyardı: Fena vuracak! Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre yurdun batı kesiminde sıcaklıklar 2 ilâ 4 derece artıyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yer yer kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Fena vuracak! Şiddetli sağanak geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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