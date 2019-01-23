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  3. 23 Ocak 2019 08:03

Meteoroloji uyardı! Fırtına ve yağış geliyor !

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de etkili olan lodos bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışı da beraberinde getiriyor.

Meteoroloji uyardı! Fırtına ve yağış geliyor !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat),Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bugün sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat),Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 
 
 

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