Meteoroloji uyardı: İstanbullular yarına dikkat !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Buna göre; İzmir ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul'da da yarın sabah saatlerinde aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Osmaniye, Kars, Ardahan çevreleri ile Adana’nın iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir ve İzmir çevreleri ile Çanakkale ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir ve İzmir çevreleri ile Çanakkale ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BİLECİK °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli ile akşam saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa ve İzmir çevreleri ile Aydın’ın iç kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENIZLI °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

KUTAHYA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

OSMANIYE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

NIGDE °C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 36°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM °C, 34°C

Az bulutlu

ORDU °C, 29°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık