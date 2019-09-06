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  3. 06 Eylül 2019 22:46

Meteoroloji uyardı; işte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümü haftasonu güneşli geçecek. Ancak Karadeniz'in doğusunda yağışlar görülecek.

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Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre cumartesi günü yurdun geneli bulutların arasından güneş alıyor. Karadeniz'in orta ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Osmaniye'de sağanak yağış bekleniyor. Ardahan'da ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşecek.

Pazar günü de özellikle Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Idğır, Van ve Hakkari'de sağanak yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanı ise güneşli havanın etkisinde.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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