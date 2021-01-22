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  3. 22 Ocak 2021 07:32

Meteoroloji uyardı: Kar İstanbul'a geri geliyor!

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimleri hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Haftaya perşembe ise İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kar İstanbul'a geri geliyor!
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Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken, yarından itibaren batıda sıcaklıklar 4-5 derece artacak. 

Yeni haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların yurdun batısına yağış getirmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Uzmanlar kar yağışına ilişkin bilginin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumu (22 - 28 Ocak 2021) tahminlerine göre haftaya perşembe günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

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haritalı hava durumu tahmini

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