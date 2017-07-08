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  3. 08 Temmuz 2017 14:08

Meteoroloji uyardı ! Kavrulacağız...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının tekrardan artacağını açıklayarak uyardı.

Meteoroloji uyardı ! Kavrulacağız...
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Türkiye'de halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının; Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31, Diyarbakır’da 40-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında ülkemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır" denildi.

İHA

karadeniz kıyıları , sıcaklık , meteoroloji