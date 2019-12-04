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  3. 04 Aralık 2019 20:08

Meteoroloji uyardı: O illere kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Malatya'da bu gece kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Ayrıca vatandaşların buzlanma, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji uyardı: O illere kar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin (Afşin, Elbistan, Göksun) özellikle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Kayseri'deki yağışın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda yarın sabah kuvvetli sağanak olacağı öngörülüyor.

Öte yandan Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde yarın sabah kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

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