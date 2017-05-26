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  3. 26 Mayıs 2017 10:04

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve dolu geliyor

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve dolu geliyor
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

AA

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