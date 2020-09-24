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  3. 24 Eylül 2020 08:51

Meteoroloji uyardı; sağanak yağış fena geliyor!

Meteorolojiden Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Adana, Ankara, Eskişehir, Kastamonu için sağanak yağış uyarısı.

Meteoroloji uyardı; sağanak yağış fena geliyor!
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Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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