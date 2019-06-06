SON DAKİKA
KOCAELİ’DE FABRİKADA DEV YANGIN: 4 ÖLÜ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Haziran 2019 13:44

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...
A+ A-

Meteoroloji tek tek sayıp uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

hava durumu , sağanak yağış , yağmur
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM