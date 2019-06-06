Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji tek tek sayıp uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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