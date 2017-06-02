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  3. 02 Haziran 2017 17:19

Meteoroloji uyardı ! Şemsiyeleri çıkarın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya'yı kuvvetli yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji uyardı ! Şemsiyeleri çıkarın...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın (03.06.2016 Cumartesi) öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

sel baskını , meteoroloji , trakya