Meteoroloji uyardı! Sıcak, daha da sıcak olacak!

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlere kapandığımız bu günlerde hava sıcaklıkları da artmaya başladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

Bugünden itibaren yağışlı hava yurdu terk ediyor. Pazartesi günü güneş yüzünü gösterecek ve sıcaklıklar hissedilir şekilde artacak. Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre sıcak havanın hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

















