Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 0 derecenin altına düşecek !

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İç Anadolu'nun doğusu ile ve Doğu Anadolu bölgelerimizde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak ?

MGM'nin afet bölgesine özel hava tahminlerini yayınladığı 'https://afet.mgm.gov.tr' adresindeki bilgilere göre 14 Şubat günü ve 15 Şubat gecesi hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Adana: Gündüz 13 °C, gece 2 °C

Adıyaman: Gündüz 6 °C, gece -5 °C

Diyarbakır: Gündüz 7 °C, gece -5 °C

Gaziantep: Gündüz 6 °C, gece -3 °C

Hatay: Gündüz 10 °C, gece 1 °C

Kahramanmaraş: Gündüz 8 °C, gece -1 °C

Kilis: Gündüz 10 °C, gece -2 °C

Malatya: Gündüz 1 °C, gece -11 °C

Osmaniye: Gündüz 13 °C, gece 1 °C

Şanlıurfa: Gündüz 7 °C, gece -2 °C