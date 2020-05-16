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  3. 16 Mayıs 2020 11:59

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek!

Meteorolojiden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurdumuzda beklenen hava sıcakları ise şöyle olacak:

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini


 

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