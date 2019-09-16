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  3. 16 Eylül 2019 09:10

Meteoroloji uyardı: Sonbahar yağmurları başlıyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta boyunca İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye yavaş yavaş kışa dönmeye başlayacak. Özellikle Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'de ve İç Anadolu ile Akdeniz'in doğusunda sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Sonbahar yağmurları başlıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise dikkat çeken bir düşüş beklenmiyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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