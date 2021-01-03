Meteoroloji uyardı: Yağmurlu günler geliyor! İşte 5 günlük hava durumu

Hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor.

YURDUN BATISI YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















