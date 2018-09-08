Meteoroloji uyarmıştı ! İstanbul'da şiddetli yağış

İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.



İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteorolojinin yaptığı uyarıda, 'Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor' denilmişti.