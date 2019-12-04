Meteoroloji uyarmıştı ! İstanbul'un yanı başında kar yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.



Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köyleri Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR

İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.