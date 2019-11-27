Meteoroloji uyarmıştı: O bölgeler kara teslim !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bayburt, Sivas ile Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bodrum'da vatandaşlar denize girmeye devam ederken bugün ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri akşam saatlerinde oluşabilecek don olayına karşı uyardı.

Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı dağların zirvesi karla kaplandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü.

Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde gün içinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.

KARS-IĞDIR KARA YOLU UYARISI

Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.

SİVAS'TA DA ETKİLİ OLDU

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolunun 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle bölgede bulunan kara yolları ekipleri, kar temizleme çalışması yaptı.

Geminbeli Geçidi'ni kullanan sürücülerden Erdem Kılıç, kar yağışının bu yıl geç geldiğini ifade ederek, önceki yıllarda bu mevsimde bölgede yoğun kar olduğunu söyledi.

Geminbeli Geçidi'nde yaz ve kış mevsiminin ayrı bir güzelliğinin olduğunu aktaran Kılıç, "Doğal güzellikleriyle çevrili zirvede kar yağışı altında bu güzel anı ölümsüzleştiriyoruz." dedi.

MUŞ'TA 10 KİŞİ KURTARILDI

Muş’ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 saat mahsur kalan 10 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiinde aniden bastıran kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle 10 kişi köy minibüsünde mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaştığı yolda, Ağıllı köyüne gitmekte olan köy minibüsü kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın, durumu Muş İl Özel İdaresine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ilerlemekte güçlük çektikleri noktada iş makinesine zincir takmak zorunda kaldı. 3 saat mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, köy minibüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Karla kaplı yolu açan ekipler, vatandaşları köylerine zorlukla ulaştırdı.

Minibüs şoförü Refik Aykut, sabah kar fırtınasına yakalandıklarını belirterek, “Sağ olsun İl Özel İdare ekipleri geldi. Şu anda bizi çekip kurtardılar. Tipiye tedbirsiz yakalandık. Zincir bağladık ama zincirler koptu” dedi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Erhan Süner de 3 saatten beri mahsur kaldıklarını söyledi. Karın aniden bastırdığını kaydeden Süner, “Normalde kar bu kadar yoktu, aniden bastırdı. Zincir takmamıza rağmen koptu. Öncelikle jandarmayı aradık. Jandarma, il özel idareyi arayacağını söyledi. Özel idareye ait iş makineleri buraya geldi. Araç şu anda yerinden kıpırdayamıyor. Dışarıda felaket bir tipi var. Aşırı şekilde fırtına tipi olduğu için çıkamadık. Soğuktu. Arabanın içinde ısınmaya çalışıyoruz şu an. Ekipler şu an yolumuzu açtılar. Biz de onları takip ederek köye kadar gideceğiz. Ekipler bizi köye bırakıp geri dönecekler. Allah, devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

20 SANTİMETRE KAR

İl Özel İdaresi Operatörü Servet Sancar ise Muş’un Çavuştepe mevkiinde şu anda 20 santimetre kar olduğunu söyleyerek, “Ağıllı köyüne gitmekte olan minibüste 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisini aldık. Şu anda vatandaşlara ulaştık. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yol açma çalışmamız davam ediyor. Köye kadar vatandaşları bırakıp geri döneceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, sabah saatlerinde meraya çıkartılan küçükbaş hayvanlar ise aniden bastıran fırtına ve tipi nedeniyle 5-6 saatlik yürüyüşün ardından ahırlarına ulaşabildi.

Hayvanlarla birlikte tipi ve fırtına da mahsur kalan hayvan sahibi Cengiz Salkım da hayvanları meraya çıkardığını, kar yağışı nedeniyle tekrar ahıra dönmek zorunda kaldığını söyledi. Karın aniden bastırdığını ve mahsur kaldıklarını ifade eden Salkım, “Kar aniden bastırdı. Bizde orada mahsur kaldık. Hayvanlar kar yüzünden gelmiyordu. Hayvanları şu anda ahıra götürüyoruz. Saat 11.00’den beri yoldayız. Sabah 08.00’de hayvanları meraya çıkarıyoruz. Yaklaşık 5-6 saattir yoldayız” şeklinde konuştu.

BAYBURT EKSİ 10'U GÖRDÜ

Bayburt’ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısının ardından beklenen yağış, başladı. Kentte hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yönelik bugün için yapılan kar uyarısından sonra Bayburt’ta yağış başladı. Kentte, saat 15.00 sıralarında kar yağmaya başlarken, hava sıcaklığı da eksi 10 dereceye düştü. Merkeze bağlı Dumlu köyünün sakinleri, kar yağışıyla kısmen kapanan yolda, araçlarıyla gitmekte güçlük çekti. Kop Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

NEMRUT'A İLK KAR DÜŞTÜ

Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na sezonun ilk karı yağdı.

UNESCO Kültür Mirası Listesinde bulunan Nemrut Dağı beyaza büründü. Kommagene Uygarlığına ait devasa heykellerin bulunduğu zirvede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü.

Kartpostallık güzel görüntülerin çıktığı Nemrut Dağında kar yağışı ile birlikte yoğun sis hakim oldu. Kurak geçen sonbaharın son günlerinde yağan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü öğrenildi.

BODRUM'DA DENİZ KEYFİ

Öte yandan Türkiye'nin doğusunda kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Bodrum kıyıları ise pastırma yazını yaşıyor. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerek güzel havanın keyfini çıkardı.

2 gündür fırtına ve şiddetli yağmurun etkisinde olan Bodrum'da bugün güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Birçok vatandaş da sahil kenarında güneşlendi.

Bodrum'da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirten vatandaşlar, "Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava çok güzel, biz de tadını çıkarıyoruz. 2 gün önce yağmur ve fırtına vardı, bugün ise Bodrum’a yaz geldi. Denize girenler bile var” dediler.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Bodrum'da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üstünde olacağı öğrenildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat çevrelerinde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















