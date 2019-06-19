Meteoroloji uyarmıştı ! Yıldırım düştü: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu. Kastamonu Sakarya ve Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik ve Balıkesir) ve İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray ile Ankara'nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sazyaka Mahallesi'nde dün tarlada pancar çapalarken üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice Başlı (41), tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Başlı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Sazyaka Mahallesi'nde dün tarlada pancar çapası yapan kadınların bulunduğu bölgeye yıldırım düşmüş, yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hatice Başlı, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

SAKARYA

Sakarya'da yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Çark Caddesi Değirmen Sokak'taki koltuk imalat atölyesi ve iş merkezi inşaatına yıldırım düştü.

İnşaata düşen yıldırım sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı, atölyede ise yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM

Çorum'da sağanak etkili olurken, Osmancık ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Ahmet Karakaş (79) yaşamını yitirdi.

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Aydın köyünde çobanlık yapan Ahmet Karakaş, hayvan otlatmak için araziye gitti. Kentte bu sırada aniden şiddetli yağmur başlarken, Karakaş’ın üzerine yıldırım isabet etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Karakaş, köydeki başka çoban tarafından bulundu. Karakaş’ın cenazesi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BURSA

Bursa'nın İznik ilçesinde balkonda tatlı yapan Ece Meryem Kantar’a (19) yıldırım çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genç kız hastanede tedaviye alındı.

İstanbul’da oturan Kantar ailesi, tatil için İznik’teki yazlıklarına geldi. Buradaÿevin balkonunda muhallebi yapan Ece Meryem Kantar’a elindeki metal kaşık nedeniyle yıldırım çarptı. Düşen yıldırım sonucu evdeki elektrikler kesildi, içeride oturan baba Erol Kantar kızının yardımına koştu. Kızının şok geçirdiğini ve yaralandığını gören Erol Kantar, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Ece Meryem’i Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ece Meryem Kantar’ın ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 1’inci derecede yanıklar olduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayı anlatan baba Erol Kantar, "Evde bahçede oturuyorduk, o sırada çocuklar da balkonda tatlı muhallebi yapıyorlardı. Yağmur vardı, yağmur ile beraber de sürekli şimşek çakıyordu. Kızıma çarpmadan 10 dakika öncesinde eşimle konuştuk, neredeyse üstümüze düşecek diye. Önce çatıda bulunan akülere vurdu, daha sonra kızımın elinde de metal kaşık olduğu için bir anda oda çarpıldı. 112 ekiplerini arayıp yardım istedik. Şimşek çaktığında ve kızımı o halde gördüğümde yüreğim ağzıma geldi. Kızımın vücudunun sağ tarafında ve ellerinin parmak aralarında eklem yerleri yandı ve patladı" diye konuştu.

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