Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Marmara'ya kar geri dönüyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Pek çok ilimizde de yine kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Marmara'da yeniden kar yağışı beklendiğini belirterek tarih verdi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar erimelerine yönelik su baskını uyarısında bulundu. Şen "Hava Lodos'a dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir." dedi.

Şen, yeni bir kar uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi için tarih veren Şen, "Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile Kuzey Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt ve Batman çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerin Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu,Amasya, Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















