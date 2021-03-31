Meteoroloji uzmanından buz gibi Mart ayı için ''sıra dışı'' uyarı!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen; Marmara ve Ege'deki kuvvetli poyrazla ilgili olarak ""80 km’yi geçebilir bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. İstanbul'da yarına kadar kuvvetli poyraz yaşanıyor. Bunlar sıra dışı olay olarak önümüze geçiyor." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

MARMARA'YA KRİTİK UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN'DEN İSTANBULLULARA UYARI

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Çatılardan uzak duralım çünkü Marmara bölgesinde ve kıyı Ege’de rüzgar hızı zamanla çok kuvvetli fırtına şeklinde esebilir. 80 km’yi geçebilir bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. İstanbul'da yarına kadar kuvvetli poyraz yaşanıyor. Bunlar sıra dışı olay olarak önümüze geçiyor. Yarından itibaren ilk baharın ikinci ayına giriyoruz ama soğuk hava geliyor biraz üşüyeceğiz." diye konuştu.





İşte Orhan Şen'in açıklamaları:

"Bugün İstanbul’da poyrazın etkili olacağı söylendi meteoroloji tarafından. Bu sene Türkiye genelinde sıra dışı olaylar peş peşe yaşanıyor.

Türkiye Mart ayı kışın en sert ayı olarak geçirdi. Kuvvetli bir rüzgar var, genellikle Marmara civarında etkili olacak rüzgar. Ancak İstanbul'da kuvvetli poyrazın yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Bu rüzgarın etkisi ile iç Anadolu ve Marmara’da sıcaklıklar düşüş gösteriyor.

80 KM'Yİ GEÇEBİLİR ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM

Bu rüzgarın etkisi ile soğuyacak olan sıcaklığın düşmesi ile Kütahya, iç Ege’de bolu civarında kar yağışı da bekleniyor. Öncelikle rüzgar ile ilgili tedbirleri almamız lazım. Çatılardan uzak duralım çünkü Marmara bölgesinde ve kıyı Ege’de rüzgar hızı zamanla çok kuvvetli fırtına şeklinde esebilir. 80 km’yi geçebilir bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. Bunlar sıra dışı olay olarak önümüze geçiyor. Yarından itibaren ilk baharın ikinci ayına giriyoruz ama soğuk hava geliyor biraz üşüyeceğiz.

PAZARTESİ TEKRAR YAĞIŞ GELİYOR

Mart’tan vazgeçtik ilk baharın birinci ayından vazgeçtik ama bol yağış oldu. Nisan ayında da sıralı meteorolojik olaylar bekliyoruz. Mart ayında ağaçların çiçek açması gerekiyordu ancak soğuktan donmalarına sebep oldu. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Mart ayın ortalamalarından 3-4 derece daha aşağıda sıcaklıklar. Cuma günü biraz ısınma var ancak Pazar ve pazartesi günleri tekrar yağış geliyor. 10 derecenin altına düşmeyecek gibi görülüyor İstanbul’da hava durumu.

Uzun vadeli tahminlere baktığımız zaman nisan ayının ikinci haftasında bahar sıcaklıklarına gelebiliriz. Yağış tahminini yapmak çok zordur ama yağışlar da bekleniyor.

Bugün Akdeniz kıyılarında ve güney Ege’de gök gürültülü sağanak yağış var, Marmara bölgesi de yağışlı gösteriyor. İstanbul’da havalar cuma günü güneşlenecek."

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















