Meteoroloji uzmanından ''sel'' açıklaması: Artık bunlara alışacağız

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi MeteorolojiMühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu yağışların normali yok mu diye soruyorlar. Sel, dolu, taşkından bıktık diyorlar. Artık bunlara alışacağız. Normal yağışlar azalacak. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım.

Bu hafta için hava durumu tahminlerini açıklayan Şen şöyle devam etti:



"Yağışlar çekildi sıcaklıklar artmaya başlıyor. Çarşambadan sonra sıcaklık açısından geri dönüş yok, üstüne koyarak devam edecek. Yağış açısından çok şanslı değiliz. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hariç."

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla kuzey kesimler ile Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22