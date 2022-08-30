Meteoroloji ve AKOM'dan kritik uyarı! Cumartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Yağışların cumartesi öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada da, "İstanbulluların dikkatine; AKOM verisine göre il genelinde çarşamba (yarın) sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da bugünden itibaren gök gürültülü sağanak yağış yağması bekleniyor. 30 Ağustos Salı günü başlayacak olan yağış 3 Eylül Cumartesi gününe kadar aralıklarla sürmeye devam edecek.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENMEZKEN, İZMİR'DE 1 GÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te de havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

1 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Muğla'da da sağanak yağış beklenmekte...

2 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Öte yandan Çanakkale'de de sağanak yağış bekleniyor.

3 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara, Karadeniz bölgesinde sağanak yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















