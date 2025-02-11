Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe İstanbul uyarısı: İkinci dalga yolda

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi. Saat 18.00 itibariyle kar yağışının şiddetini artıracağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER

AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.

Yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 dereceye arasında seyretmesi bekleniyor.

AKOM, özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı etkili olacak. Perşembe ve cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor.