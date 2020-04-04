Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! 3 gün sürecek

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklendiğini açıklayarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Yalova'da başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

AKOM'DAN UYARI GELDİ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinde başlayan ve 3 gün sürecek fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağışa karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60km/s), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) esmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25kg) olacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme gibi hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, İBB'nin hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksiliklere karşı, nöbetçi personel bulundurma gibi tedbirleri aldığı da kaydedildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nin geneli, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin batısında yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte akşam saatleri itibariyle Çanakkale ve çevresi için de çok şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.

Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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