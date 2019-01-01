Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Askeri sevkiyat devam ediyor ! Böyle taşındı...
Askeri sevkiyat devam ediyor ! Böyle taşındı...
Akbank düşük kurdan dolar sattı !
Akbank düşük kurdan dolar sattı !
Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Demirtaş'ın avukatlarından yeni hamle
Demirtaş'ın avukatlarından yeni hamle
Araba almak isteyenlere güzel haber ! Fiyatlar değişti
Araba almak isteyenlere güzel haber ! Fiyatlar değişti
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ocak 2019 21:21

Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
A+ A-

Yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Muğla, Antalya, Adana, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

uyarı , marmara , meteoroloji , sağanak yağış
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM