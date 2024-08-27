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Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı: Saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ilimiz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

 

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Etiketler meteoroloji hava durumu sağanak yağış
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