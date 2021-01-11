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  3. 11 Ocak 2021 21:37

Meteoroloji'den 10 il için yağış ve fırtına uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın 10 ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 il için yağış ve fırtına uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla'da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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