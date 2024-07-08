Meteoroloji'den 12 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Türkiye, Samsun, Ordu ve Muş'ta etkili olan şiddetli yağışlar sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi.

Samsun, Ordu ve Muş'ta etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 34 kişi ise güvenli alanlara tahliye edildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Bingöl ve Muş illerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da 34 vatandaşın tahliye edildiğini, Ordu'da ise 83 yaşında bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD Başkanı

Okay Memiş, Ordu'da sarı ikaz verildiğini, bölgede güçlü tedbirler alındığını söyledi.

12 İL İÇİN SARI ve TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 il için sarı, bir il için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

MGM'nin açıklaması ise şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."