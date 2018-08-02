Meteoroloji'den 16 il için yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Toroslar mevkii ile Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Sivas, Tokat ve Bingöl çevreleri ile Hatay’ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışla birlikte 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara’da yer yer kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan, İskenderun Körfezi’nde güneybatıdan kuvvetlice (30-50 km/sa.) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor) 29

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















