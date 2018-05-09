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  3. 09 Mayıs 2018 09:02

Meteoroloji'den 23 il için yağış uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun’un iç kesimleri, Çorum’un doğusu ve Tokat’ın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 28
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 25
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 19

İHA

meteoroloji , sağanak yağış , hava durumu , uyarı
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