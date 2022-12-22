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Meteoroloji'den 28 il için kar uyarısı

Meteoroloji'den 28 il için kar uyarısı
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek. Pazar gününe kadar da yağış beklenmiyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü 22 ilde kar yağışı başlayacağını belirterek, 28 kentte kar yağışı olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadolu'da hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.

Pazartesi günü ise, tam 28 i için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.

 HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin bekleniyor.

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