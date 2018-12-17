Meteoroloji'den 4 bölgeye fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 9 kuvvetinde, Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.