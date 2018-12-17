Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ''Esad'' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ''Esad'' mesajı
ABD'li albay Türkiye'den özür diledi
ABD'li albay Türkiye'den özür diledi
Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 1 polisimiz şehit
Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 1 polisimiz şehit
Erdoğan'ın sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt
Erdoğan'ın sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt
Meteoroloji'den 4 bölgeye fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölgeye fırtına uyarısı
Ev alacaklara müjde... Bir banka daha indirime gidiyor !
Ev alacaklara müjde... Bir banka daha indirime gidiyor !
Yeşilçam'ın efsanesi hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsanesi hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de korkutan deprem ! Sallandı...
Çanakkale'de korkutan deprem ! Sallandı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Aralık 2018 22:12

Meteoroloji'den 4 bölgeye fırtına uyarısı

Meteoroloji Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 4 bölgeye fırtına uyarısı
A+ A-

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 9 kuvvetinde, Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

AA

fırtına , meteoroloji
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM