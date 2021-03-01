Meteoroloji'den 4 il için çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan için çığ uyarısında bulundu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"01.03.2021 saat 16.00 ile 07.03.2021 saat 23.59 arasında son günlerde ülkemizi etkileyen kar yağışlı sistem nedeniyle mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsüne bağlı olarak Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerimizde dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















