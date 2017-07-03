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  3. 03 Temmuz 2017 08:08

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarı geldi.

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı
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Meteoroloji'den Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yüksek sıcaklık ve düşük nem dolayısıyla orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın hava sıcaklığının sahil kesiminde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Sıcaklığın en yüksek Antalya'da 36, Muğla'da 38, Burdur'da 39, Isparta'da 37, Bodrum ve Fethiye'de 40, Marmaris ile Datça'da ise 38 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Sabah kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

AA

meteoroloji , orman yangını , sıcak hava