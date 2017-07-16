Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 13, Ağrı'da 15, Erzincan'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Bölgede hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 38, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzurum ve Kars'ta 29, Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.



FIRTINA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den denizler için yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esmekte olan rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; pazartesi günü günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir"