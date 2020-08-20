Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
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  3. 20 Ağustos 2020 19:42

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den alınan verilere göre Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yer alan 6 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
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Meteorolojii Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 ilimize yağış uyarısı yaptı. Yağışların Ordu ile Giresun'un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yer alan 8 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA 6 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın saat 17.00'dan itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışlar 24 Ağustos'a kadar devam edecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 6 ile 10 derece arasında düşecek.

Ani sel ve su baskını, yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ORDU VE GİRESUN'DA YAĞIŞLAR ÇOK KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bu gece Orta Karadeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Ordu il geneli ile Giresun'un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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