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Meteoroloji'den 6 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji'den 6 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

13 İL İÇİN SARI, 6 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim Cumartesi günü için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Bilecik, Bingöl, Bursa, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli ve Bayburt.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller:

Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

Etiketler meteoroloji hava durumu sağanak yağış turuncu kodlu uyarı
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