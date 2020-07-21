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  3. 21 Temmuz 2020 07:26

Meteoroloji’den 8 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. İşte 5 günlük hava tahmin haritaları...

Meteoroloji’den 8 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların bugün Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği kaydedildi. Ani sel, yerel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarılırken dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Öte yandan hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat), gece ve sabahın ilk saatlerinde Orta Karadeniz’de kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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