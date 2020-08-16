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  3. 16 Ağustos 2020 10:25

Meteoroloji'den 9 il için sağanak yağış alarmı!

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'da sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 9 il için sağanak yağış alarmı!
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İHA

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