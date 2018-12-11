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  3. 11 Aralık 2018 16:16

Meteoroloji'den Akdeniz'e şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Akdeniz'e şiddetli fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın gündüz saatlerinde Akdeniz’de 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bilgisini paylaşarak vatandaşları duyarlı olması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarı bildirisinde şu ifadeler kullanıldı:
"Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor."

İHA

fırtına , akdeniz , meteoroloji
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